Calciomercato Juventus, addio Chiesa: richiesta accettata

Un altro top player della Juventus è tornato al centro delle voci di calciomercato: la big è pronta al grande assalto di Federico Chiesa

La Juventus deve fare i conti con i 15 punti di penalizzazione dopo la sentenza della Corte Federale, ma può ancora ricorrere al Collegio di Garanzia per provare ad annullare la sentenza.

Una situazione che compromette anche i risultati sportivi e le trattative di calciomercato. Ciò nonostante, però, in questi ultimi giorni di sessione invernale i bianconeri vogliono provare a portare a termine qualche colpo per rinforzare alcune zone di campo specifiche. Allo stesso tempo, però, sono tante le richieste anche per alcuni dei big di Massimiliano Allegri. Weston McKennie, ad esempio, ha diverse offerte in Premier League, in particolare da parte di Arsenal e Leeds. Dusan Vlahovic, invece, è tornato nel mirino dell’Atletico Madrid. Un altro big che potrebbe diventare protagonista del calciomercato è Federico Chiesa. Il campione d’Europa in carica è tornato da poco in campo dopo un lungo infortunio al ginocchio. L’attaccante italiano è alla sua terza stagione in bianconero e per Allegri è uno dei top player del gruppo. Una big, però, sembra molto interessata a Chiesa e fa tremare la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Ancelotti chiama Chiesa al Real Madrid

La Juventus potrebbe riuscire a riguadagnare i 15 punti di penalizzazione ma potrebbe anche incorrere in nuove sanzioni e non è esclusa l’ipotesi retrocessione.

Uno scenario complesso che porterebbe diversi big a cambiare, inevitabilmente, destinazione. Federico Chiesa ha gli occhi puntati di diverse big europee, una su tutte il Real Madrid. Secondo quanto filtra dalla Spagna, Carlo Ancelotti avrebbe richiesto espressamente il figlio d’arte a Florentino Perez. Come riportato da ‘elnacional.cat’, il patron dei blancos avrebbe accettato la richiesta dell’allenatore, aprendo, quindi, al suo arrivo. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi a giugno 2023 con il concreto assalto del Real Madrid che è disposto a sborsare 60 milioni di euro. Chiesa ha ancora due anni di contratto con i bianconeri che vorrebbero trattenerlo o venderlo per una cifra ben più alta. Anche in Premier League non mancano le pretendenti per l’ex Fiorentina che potrebbero anche riuscire a superare l’offerta del Real. La Juventus deve valutare tutte le opportunità e al momento è concreta la possibilità che i blancos bussino alla loro porta. Florentino Perez ha accettato di aprire una trattativa con i bianconeri per Federico Chiesa, così da accontentare la richiesta di Ancelotti.