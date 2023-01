Prendono in giro la Juventus per Vlahovic: la proposta cash è ridicola

La big si butta a capofitto su Dusan Vlahovic ma la proposta per la Juventus è piuttosto inadeguata

La Juventus vuole reagire alla penalizzazione di 15 punti dopo la sentenza della Corte federale. Un primo segnale è arrivato già qualche giorno fa nella gara di campionato contro l’Atalanta ma un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dal calciomercato.

La ‘Vecchia Signora’ sta sondando il terreno in questi ultimi giorni di sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio alle 20:00. I bianconeri hanno diverse situazioni in ballo, non solo in entrata ma soprattutto in uscita. Doversi big sono in scadenza e potrebbero lasciare Torino in anticipo, altri, invece, pur avendo ancora diversi anni di contratto, hanno numerose richieste all’estero. Uno di questi è Weston McKennie che piace al Leeds e soprattutto all’Arsenal. Un altro big che è tornato ad essere in primo piano in ottica mercato è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sta rientrando dopo i problemi di pubalgia che lo hanno tenuto dal campo per diverso tempo e che hanno condizionato anche il suo Mondiale con la Serbia. Lui, come Pogba, va verso la convocazione per la gara di campionato contro il Monza dopo 3 mesi dall’ultima presenza con la maglia bianconera.

Juventus, l’Atletico va all’assalto di Vlahovic

Dusan Vlahovic continua ad essere un nome molto caldo in chiave mercato, che piace soprattutto all’Atletico Madrid. La squadra del ‘Cholo’ Simeone ormai da tempo è sulle tracce del bomber ex Fiorentina.

L’Atletico Madrid ha perso Joao Felix, trasferitosi al Chelsea poche settimane fa, e adesso vuole rimpiazzare il portoghese con un altro talento. Vlahovic è nell’agenda dei ‘colchoneros’ che, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, sarebbero disposti a sborsare circa 60 milioni di euro per prelevarlo dalla Juventus, una cifra che il club bianconero ritiene decisamente inadeguata per il valore del giocatore. La prerogativa principale per arrivare al serbo è che l’Atletico Madrid si qualifichi per la prossima Champions League. Un fattore non da poco, visto che la Juventus, qualora venissero confermati i 15 punti di penalizzazione, potrebbe non riuscire ad agguantare questo obiettivo. Vlahovic vuole giocare in Europa e questo potrebbe convincerlo ad accettare il trasferimento in Spagna. Anche dalla Premier League non mancano gli interessamenti per il classe 2000 che ha ancora 3 anni pieni di contratto con i bianconeri. L’affare per l’Atletico Madrid è possibile ma non prima di giugno 2023.

Di sicuro c’è che Vlahovic concluderà la stagione in corso alla Juventus che poi sarà costretta a valutare le condizioni fisiche del giocatore e decidere di conseguenza se aprire alla sua cessione.