Fuga dalla Juventus, Allegri così perde il “suo Joao Felix”: vendetta immediata

Calciomercato Juventus, una sorta di effetto domino in caso di assalto al primo obiettivo per Allegri: adesso c’è la contromossa.

Adesso i bianconeri hanno un obiettivo concreto per le fasce: in difesa. Si tratta di un giocatore che, da tempo, sta affascinando la Vecchia Signora e che, adesso, potrebbe avere qualcosa di concentro con già un effetto domino a seguire.

Come confermano anche le varie indiscrezioni, adesso, la Juventus punta sempre il difensore del Benfica che andrà in scadenza di contratto proprio a fine stagione e che, dunque, sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione prima dell’addio definitivo. La Juventus, quindi, potrebbe ultimare il suo passaggio in maglia bianconera soltanto dopo aver chiarito quale sarà la prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, Grimaldo ha già una “vendetta” | Benfica su Kenan Yidız

Dato il forte interesse nei confronti di Grimaldo, come sottolineato poc’anzi, il Benfica come contromossa avrebbe già un target preciso, si tratta di un gioiellino della Juventus NextGen. Il talento tedesco Kenan Yidız.

Il classe 2005, centrocampista offensivo della Juventus Next Gen. Nato in Germania e pronto ad esplodere, letteralmente, nei prossimi anni, sarebbe, adesso, oggetto d’interesse per il club portoghese. Infatti, in caso di assalto proprio della società bianconera nei confronti di Grimaldo, il Benfica sarebbe pronto alla “vendetta” prendendo uno dei giovani prodigi proprio della Juventus. Come sottolinea il giornalista ‘Matteo Moretto’ su Twitter, la situazione del giocatore adesso sarebbe quindi da monitorare. Un giocatore già reputato enfant prodige tanto da aver suscitato l’attenzione di diversi club d’Europa. Il cosiddetto ‘Joao Felix’ della Juventus viste le sue caratteristiche offensive e la buona capacità di dialogare con i compagni. Sicuramente un profilo che non passerà inosservato nei prossimi anni ma da capire dove. Certamente il Benfica ha un’ottima predisposizione a far giocare i giovani e potrebbe approfittare di questa situazione. Staremo a vedere.