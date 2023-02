Calciomercato Juventus, nuovo coup de theatre: offerta al fotofinish

Offerta last minute per il big: la Juventus rimane alla finestra nella speranza del colpo a parametro zero

La Juventus ha momentaneamente bloccato le operazioni di mercato in entrata, alla luce dei recenti avvenimenti relativi alle plusvalenze e alla successiva sentenza della Corte Federale, non ancora definitiva.

I risultati sportivi dei bianconeri, naturalmente, sono condizionati dall’attuale posizione di classifica dovuta alla penalizzazione di 15 punti e dalle vicende extra-campo che stanno, inevitabilmente, influendo su tutto l’ambiente e sulla squadra. Di conseguenza anche gli obiettivi di mercato sono passati in secondo piano in questa sessione invernale. I bianconeri hanno diverse lacune in rosa, soprattutto nel reparto difensivo che a giugno potrebbe perdere anche due big come Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione. Proprio sulle fasce, infatti, la Juventus ha sondato il terreno per diversi profili, sia in Italia che all’estero. I nomi caldi delle ultime settimane erano quelli di Rick Karsdorp, Joakim Maehle ma soprattutto Pedro Porro che, però, si è trasferito dallo Sporting CP al Tottenham. Un altro esterno che piace molto alla ‘Vecchia Signora’ è il classe ’95 spagnolo, Alejandro Grimaldo.

Offerta di rinnovo per Grimaldo: la Juventus non molla la presa

Alejandro Grimaldo è uno dei giocatori di punta del Benfica che proprio ai gironi di Champions League ha superato la Juventus sia all’andata che al ritorno.

Lo spagnolo classe ’95 è cresciuto nel settore giovanile del Valencia prima e del Barcellona poi, arrivando fino al Barça B. Nel 2016 il Benfica lo preleva dal club catalano e ad oggi Grimaldo sta dimostrando di essere uno dei terzini destri più interessanti del panorama europeo. In questa stagione ha già collezionato 5 gol e 7 assist. Numeri notevoli per un giocatore che ha avuto una crescita esponenziale, tanto da diventare molto ambito in chiave mercato. La Juventus lo sta monitorando ormai da tempo, vista anche la sua situazione contrattuale. Grimaldo, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo col Benfica per il rinnovo. Il club portoghese, però, non è intenzionato a mollare la presa. Secondo quanto riportato da ‘record.pt’, a marzo presenterà una nuova offerta di rinnovo, sperando in una risposta positiva da parte dell’entourage dello spagnolo.

Certamente le tante richieste per il giocatore rendono complicata la situazione per il Benfica. La Juventus vuole provarci fino all’ultima, nella speranza di poterlo prelevare a parametro zero a giugno.