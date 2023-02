Doccia gelata Juventus: UFFICIALE, l’esito degli esami di Milik

Juventus, ieri uscito dal campo nella ripresa, oggi, è arrivato l’esito degli esami dell’attaccante bianconero Milik.

Nella sfida svoltasi ieri pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino, il bomber polacco Milik è dovuto uscire dal campo per un problema riscontrato proprio durante un azione di gioco. In ansia i vari tifosi sul web che si domandano su quanto dovrà stare fuori il loro nuovo beniamino.

In questo momento è arrivato il risultato degli esami che hanno evidenziato una lesione di medio grado. pertanto l’attaccante della Juventus sarà a disposizione non appena, proprio da tra due settimane, si avrà il possibile verdetto degli ulteriori esami del caso.

Milik, l’esito degli esami ufficiale: lesione di medio grado

Allegri avrà a disposizione il proprio attaccante soltanto quando tra due settimana si farà i il punto ufficiale su ulteriori analisi della sua situazione. Come scrivono nel comunicato, Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.

Dal suo arrivo in bianconero ha sempre dimostrato grande affiatamento e buona predisposizione alle gare importanti. L’ex Napoli adesso è una risorsa preziosa che la Juventus utilizza molto e al meglio della possibilità. Siamo sicuri che non appena sarà pronto a ripartire, Milik, dimostrerà il solito professionismo che l’ha contraddistinto fino adesso facendolo diventare risorsa preziosa per il mister ma più in generale per tutto il reparto offensivo. Non ci resta che attendere la sua completa guarigione. Intanto i bianconeri si stanno già concentrando sul match di giovedì, cruciale, per la Coppa Italia. Un in or out contro una squadra in grande forma, la Lazio di Maurizio Sarri. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno a vincere una gara così importante.