Resta alla Juve, ma la cessione è definita: comunicato ufficiale

Calciomercato Juventus, il comunicato ufficiale annuncia l’operazione. Tutti i dettagli della situazione riguardante il giocatore.

Il punto sul futuro è già al vaglio in casa bianconera. C’è da tenere in considerazione quello che sarà il progetto nella prossima stagione. Il focus della nuova dirigenza è puntare tutto sui giovani, i cosiddetti volti del presente ma anche, appunto, del domani.

Tra chi va, per ora ufficializzata la cessione di McKennie al Leeds, c’è anche chi potrebbe arrivare. Il caso del giovanissimo classe 2005 che adesso è ufficialmente un giocatore bianconero. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’operazione.

Calciomercato Juventus, arrivato Di Biase ma resterà in prestito fino alla fine della stagione

La Juventus ha infatti ufficializzato l’acquisto del giovane attaccante classe 2005 Di Biase, adesso è ufficiale ma il giocatore, come si legge nel comunicato, resterà in prestito alla Pistoiose fino alla fine della stagione in corso.

Un giovane italiano è pronto a sbarcare sotto la Mole. L’attaccante è stato annunciato con una nota ufficiale dal club bianconero che dice: ““Gianmarco Di Biase è bianconero Resterà alla Pistoiese in prestito sino al 30 giugno 2023“. Anche lo stesso club, la Pistoise, ha diramato un comunicato dove annuncia l’operazione: “La società US Pistoiese 1921 comunica il trasferimento definitivo alla Juventus dell’attaccante Gianmarco Di Biase, classe 2005. Il giocatore, dopo il conseguente accordo tra le due società, rimarrà in prestito al club arancione fino al 30 giugno 2023 per poi trasferirsi allaJuventus Next Gen, la seconda squadra della Juventus Football Club”. Un colpo importante in prospettiva per seguire al meglio la nuova filosofia della nuova dirigenza: puntare tutti sui giovani già da subito. Il focus è già attuato proprio dallo stesso Allegri che già in questa stagione in corso ha dato molto spazio ai giovanissimi presenti nella rosa proprio della prima squadra. Chissà se potrà essere lo stesso, proprio, anche, con il giovane Di Biase. La dirigenza se lo augura.