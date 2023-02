Allegri esonerato dalla Juventus prima di Pasqua: hanno dato i numeri

Calciomercato Juventus, i numeri non sorridono al tecnico. Adesso la clamorosa possibilità prima di pasqua: i dettagli.

In casa Juventus stanno mancando i risultati. Tanti punti persi in sfide decisamente alla portata della squadra bianconera, l’ultimo caso emblematico è proprio nella sfida di domenica scorsa contro il Monza. Una sconfitta amarissima per la squadra di Allegri che adesso è sempre più lontana dalla zona alta della classifica.

Secondo i bookie, adesso, la permanenza di Allegri alla Juventus è tutt’altro che salda come si pensava ad inizio stagione, nonostante ci sia, ancora, un contratto valido fino al 2025. Stando all’ultima indiscrezione, nel destino di Allegri potrebbe esserci già un clamoroso esonero prima ancora della fine della stagione, almeno secondo le quotazioni degli esperti Sisal.

Esonero di Allegri prima di pasqua | Ipotesi concreta

Secondo, infatti, le quotazioni Sisal, adesso, nel futuro di Allegri potrebbe esserci già un clamoroso scossone. Un risultato che rende meno sicura la panchina di Massimiliano Allegri, che ha comunque un contratto in validità fino al 2025. Nonostante il contratto in scadenza a giugno proprio di quell’anno, adesso, il cambio in corsa potrebbe essere possibile.

Per gli esperti di Sisal, come riportato infatti da ‘Agipronews’, l’esonero del tecnico livornese entro Pasqua si gioca a cinque volte la posta, e, adesso, la vittoria di un titolo tra Coppa Italia ed Europa League potrebbe dover diventare fondamentale per permettere al tecnico di proseguire la sua avventura alla Juventus. Dati concreti che sanciscono la possibile volontà della nuova dirigenza. Si è parlato già di possibili eredi, uno su tutti Antonio Conte ma il suo corposo stipendio è il vero problema, così come lo è per Zidane. Discorso più fattibile anche sul progetto, riguarda Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta e anche ex storico della Juventus, allenò le giovanili del club, potrebbe essere la scelta azzeccata per lanciare i giovanissimi con un nuovo progetto, proprio, incentrato su questa filosofia. Ma Allegri, per il momento, salvo scivoloni rimane comunque saldo almeno fino alla fine della stagione, laddove si avrà un verdetto definitivo su quella che sarà la prossima scelta della panchina della Juventus. Non ci resta che attendere.