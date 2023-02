Campo libero per Zidane, fulmine a ciel sereno Juventus: sta succedendo davvero

Adesso sembra sempre più concreta la possibilità del ritorno di Zidane sulla panchina. I dettagli dell’operazione.

Dopo l’avventura con il Real Madrid che l’ha visto più volte trionfare, Zidane è pronto a ritornare protagonista su un’altra panchina importante. Sembra sempre più vicina la possibilità della firma.

Una situazione decisamente avanzata e l’unico sostituto possibile secondo il portale estero, nonostante un desiderio mai maturato di vedere, addirittura, Thiago Motta su una panchina così importante. Stando all’indiscrezione di ‘le10sport’, adesso, il primo obiettivo è chiaramente solo Zidane. Obiettivo che il presidente del Psg sta diventando una vera e propria ossessione. Lui potrebbe essere il sostituto ideale di Galtier e un traino per i campioni già presenti in rosa.

Zidane pronto a firmare col Psg | Sostituto ideale di Galtier

Il tecnico francese ed ex calciatore ha il phisique du role ideale per ambire ai vertici europei. Grande capacità gestionale, sappiamo com’è stato il suo rapporto con campioni del calibro di CR7, e grande determinazione a raggiungere obiettivi importanti. In questa caso, Zidane, potrebbe rappresentare l’occasione per alzare quella Coppa che ai francesi manca ancora in bacheca: la Champions League che Zidane ha già vinto più volte proprio sulla panchina del Real Madrid.

Manca la cosiddetta fumata bianca ma sappiamo che adesso siamo agli sgoccioli. Zidane è pronto a ritornare in campo con un progetto importante. Si è parlato tanto della Juventus ma il caso plusvalenze e i problemi societari potrebbero incidere in primis sulle volontà del tecnico ma anche sull’impossibilità di avanzare offerte importanti sullo stipendio, decisamente corposo per le casse della Vecchia Signora. Adesso Zidane è pronto a ritornare e in Francia dicono che il club ideale sarebbe proprio il Psg, non ci resta che attendere il cosiddetto verdetto.