Juventus-Lazio, Allegri choc: “Pogba ancora fuori” | Annuncio su Vlahovic

Juventus-Lazio una sfida cruciale per i bianconeri che incontreranno l’ex Sarri nei quarti di Coppa Italia. Allegri ha parlato alla vigilia.

Juventus-Lazio, una sfida cruciale che non lascia dubbi sulle intenzioni dei bianconeri. Cercare la vittoria per consolidare uno degli obiettivi perseguibili in questa stagione. Non sarà semplice dato lo stato di forma della squadra laziale, ma Allegri e i ragazzi faranno di tutto per ottenere i tre punti e passare il turno. Allegri ha parlato così alla vigilia del match di domani sera.

Reazione domani? I giocatori sono dispiaciuti, amareggiati e arrabbiati. Domani è un’altra competizione, mettiamo da parte il campionato, concentriamoci per la partita di domani.

Turnover? Non c’è bisogno di riposare, abbiamo fatto poche partite ma i giocatori sono a disposizione. Non ho ancora deciso la formazione, devo fare valutazioni, domani non sarà disponibile Pogba per un problema al flessore.

Paredes? Tutti abbiamo fatto una brutta prestazione domenica, abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Non abbiamo vinto però.

Vlahovic? Domani gioca titolare.

Chiesa? Devo valutare e decidere nell’ottica che è una partita che potrebbe arrivare ai tempi di recupero. Domani mattina dopo la rifinitura deciderò.

Tridente offensivo con Vlahovic-Chiesa e Di Maria? Dipende dalle situazioni. Devo trovare assetti diversi in base ai vari infortunati. La squadra deve mantenere un equilibrio che ultimamente non ha avuto.

Mercato? La Juventus ha fatto un buon mercato. Abbiamo risolto delle situazioni. Non si fanno paragoni tra il campionato italiano e inglese, uno scontro impari.

Cuadrado? È in grande forma. Mentalmente ci vuole riassestamento come in tutte le cose, dobbiamo farlo velocemente, abbiamo mini obiettivi da raggiungere.

Pogba quando ritorna? Mi aspetto un contributo da un giocatore che praticamente da aprile ha fatto quindici giorni con la preparazione con la Juventus e poi non c’è più stato. Il suo fisico deve riassestarsi, bisogna capire come usarlo al meglio delle possibilità.