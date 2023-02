Calciomercato Juventus, addio gratis a giugno | Occasione ghiotta dalla Spagna

Poteva già lasciare il suo club a gennaio ma adesso potrebbe ulteriormente diventare accessibile visto l’addio gratis a giugno.

Dal portale spagnolo ‘elnacional.cat’ si parla di un top player in uscita dal rispettivo club. Già a gennaio avrebbe chiesto di andarsene ma non è stato accontentato. Adesso la possibilità di vederlo via, gratis, a giugno diventa concreta. Ma l’interrogativo predominante è, dove?

Secondo il portale estero il club che a gennaio era maggiormente interessato al suo acquisto era inglese. L’Arsenal, lo stesso club londinese che si starebbe muovendo per Vlahovic e che adesso ha fame di rivalsa, visti anche i risultati maturati nella stagione in corso.

Asensio addio a zero | Ipotesi concreta dal Real Madrid

L’esterno spagnolo è chiaramente un profilo non poco amato in casa bianconera. Certamente è utopistico pensarlo alla Juventus senza Europa ma in caso di revocazione delle penalizzazione, in casa Juventus, si pensa già al futuro e ai possibili nuovi senatori.

Asensio è indubbio che abbia il perfetto phisique du role per rientrare perfettamente nelle gerarchie. Un giocatore abile tecnicamente ma con un fiuto del gol considerevole, visti anche le reti importanti fatte, proprio, in gare importanti in Europa. Un giocatore completo che adesso potrebbe liberarsi a zero a fine stagione. Ipotesi più che concreta che farà gola a tante squadre, dalla Juventus fino alle inglesi: i club maggiormente interessati al giocatore e che potrebbero garantirgli corposi stipendi. Tutto, però, verrà deciso dal giocatore stesso che a questo punto, a fine stagione, prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro. Staremo a vedere cosa succederà.