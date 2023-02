Il pupillo di Zidane cambia maglia: la Juventus è già in scacco

Calciomercato Juventus, il pupillo in mediana, adesso, è pronto a cambiare maglia. Lo vogliono subito per fare la differenza.

Stando all’ultima indiscrezione, adesso, il pupillo di Zidane è pronto a vestire una maglia importante. Come scrivono, infatti, dall’estero, adesso il centrocampista potrebbe arrivare gratis a giugno.

Come si legge, infatti, dal portale estero ‘defensacentral’, il giocatore Youri Tielemans potrebbe arrivare al Real Madrid a giugno, da free agent. Operazione che, dunque, allontanerebbe del tutto i bianconeri dal possibile assalto.

Calciomercato Juventus, Tielemans al Real gratis

Uno dei giocatori che piaceva tanto ad Allegri, adesso, finalmente ha trovato una nuova dimora. Il centrocampista dalle qualità innate è pronto a continuare la sua carriera ai vertici, in una società decisamente importante. Il dado è tratto e a fine stagione, a giugno, si potrà già avere un verdetto definitivo.

Tielemans è infatti pronto a consolidare il suo sogno, quello di giocare con, forse, la maglia più importante di tutte: quella del Real Madrid, almeno a livello di titoli, il belga, quindi, dovesse consolidarsi a nozze con la squadra di Ancelotti diventerebbe un obiettivo impossibile per i bianconeri che, nonostante tutto, ancora ci credono. Infatti il giocatore, sia per caratteristiche ma soprattutto per predisposizione, rappresenterebbe quel profilo ideale per Allegri. Un giocatore pronto a fare la differenza che, adesso, potrebbe arrivare presto alla chiusura della trattativa per il futuro.