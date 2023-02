Salernitana-Juventus, Allegri sentenzia: “Domani scontro diretto” e su Bonucci…

Salernitana-Juventus, alla vigilia del match che si giocherà domani sera in trasferta parla mister Allegri: i dettagli.

Domani una sfida cruciale di campionato. I bianconeri affronteranno, in trasferta, la Salerntiana. Squadra ostica che non ammette errori. La Juventus vuole riprendersi punti importanti dopo la sconfitta contro il Monza in casa e domani sera Allegri ha già le idee chiare su come impostare la gara. Ecco, di seguito, cosa ha detto alla vigilia del match rispondendo ai vari giornalisti:

Gara equilibrata domani? Ambiente difficile, che sta facendo bene. Difficile, come tutte quelle del campionato. Da affrontare da squadra che si mette alla pari. Domani scontro diretto

Gatti e Rugani domani? Bonucci fuori. Pogba anche, Paredes anche fuori. Gli altri sono a disposizione a parte Kaio Jorge.

De Sciglio come sta dopo “gli insulti?” Sta bene fisicamente e emotivamente, è un giocatore importante come tutti. Serio e professionale ed è ottimo giocatore. I social sono così sempre, purtroppo è uno schermo che non rappresenta tutti.

Vlahovic gioca subito? Cambio di sistema domani non ci sarà, devo decidere ma farò valutazione. Dusan fisicamente sta bene e domani può giocare, in questo momento è difficile lasciare fuori Kean però. Giocatore importante da tutti i punti di vista, sta diventando un giocatore importante.

Tridente si può attuare domani? Domani non ho ancora deciso ma è ipotesi. Comunque abbiamo tanti giocatori che rientrano dopo tanto tempo di inattività. Metteremo insieme tutte le valutazioni e poi decideremo. Più tecnica abbiamo meglio è. Chiesa sta bene.