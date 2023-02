Juventus-Inter, trattativa a rischio: blitz del presidente, incontro segreto

Calciomercato Juventus, la questione adesso si infittisce. Interviene direttamente il presidente: cosa succede nell’operazione.

Un giocatore su tutti sembra affascinare le big della Serie A. Stiamo parlando di un profilo già seguito da diverso tempo dai bianconeri.

Il presidente del Benfica Rui Costa, si legge, sarebbe già volontariamente impegnato a trattenere Grimaldo al Benfica. Un colpo di scena che, dunque, potrebbe definitivamente spezzare ogni speranza da parte dei club italiani che sognano l’operazione a parametro zero.

Grimado, interviene Rui Costa | “Faro di tutto per trattenerlo”

Se il giocatore, infatti, dovesse accettare le condizioni proposte proprio dal presidente portoghese, a quel punto, Grimaldo rimarrebbe ancora uno dei giocatori fondamentali della squadra che proprio in Champions League ha battuto i bianconeri.

Come viene confermato anche dalle indiscrezioni, Rui Costa avrebbe già appuntamento con Ryan Harper, manager di Wasserman, che rappresenta il giocatore, per continuare le trattative in vista del possibile rinnovo. Come confermano da ‘Record’, in caso di accettazione da entrambe le parti, a questo punto, la trattativa potrebbe concludersi e Grimaldo può rimanere lì al Benfica. Di conseguenza, sarebbe molto difficile per le italiane arrivare a chiuderlo. Tutto, però, verrà deciso nei prossimi mesi. Sicuramente, guardando le caratteristiche del giocatore, Grimaldo rappresenta in toto l’esempio del giocatore che vorrebbe Allegri nella propria squadra, soprattutto in vista di una sorta di rivoluzione difensiva che arriverà già partendo da tutte le possibili cessioni di fine contratto, tipo Cuadrado, De Sciglio, Rugani etc. Insomma la Juventus lo vorrebbe a tutti i costi ma Rui Costa potrebbe essere il vero ostacolo nella trattativa.