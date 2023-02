Accordo raggiunto per il difensore: lo “mollano” alla Juventus

By

Calciomercato Juventus, cambio radicale in difesa. Adesso l’obiettivo è un altro e, quindi, l’obiettivo si libera definitivamente.

In casa bianconera, adesso, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Il difensore, che tanto piace ad Allegri, adesso sarebbe “libero” di firmare.

La squadra che sembrava – ormai – prossima a chiudere l’operazione lo libera, andando definitivamente su un altro profilo. Come viene confermato, infatti, dalle indiscrezioni, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Federico Gattoni. Sarebbe lui il rinforzo richiesto dal club spagnolo che, di fatto, libererebbe l’altro profilo che tanto interessa ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Gattoni “libera” N’Dicka | Bianconeri pronti

Da questo momento, N’Dicka sarebbe di nuovo libero di essere corteggiato dai bianconeri. Come sappiamo il difensore si libererà a parametro zero a fine stagione e i bianconeri lo avevano nel mirino da diverso tempo, il Siviglia sembra la squadra in pole ma da adesso, con questa nuova e incredibile novità, il giocatore sarebbe di nuovo libero di scegliere.

Non ci resta che aspettare un assalto definitivo da parte della Juventus nei confronti del centrale già reputato ideale proprio da mister Allegri. Il Siviglia si tira fuori visto che gli spagnoli sarebbe già pronti a mettere la firma sul contratto di Federico Gattoni. Il profilo che in questo momento interessa proprio alla squadra che vuole ritrovare i piani alti della classifica. Staremo a vedere se, a questo punto, i bianconeri riusciranno a lanciare la cosiddetta fumata bianca su uno dei giocatori più seguiti degli ultimi mesi. Non ci resta che attendere la fine della stagione, lì ci sarà il cosiddetto verdetto.