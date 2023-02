Erede Zaniolo e Juventus in scacco: è successo di tutto

Calciomercato Juventus, l’erede di Zaniolo potrebbe essere il giocatore che seguono anche i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione, come sottolineano da ‘Calciomercato.it’, in casa bianconera potrebbe esserci un ennesimo stravolgimento. Zaniolo, ormai, in direzione Galatasaray, la Roma potrebbe cercare nell’erede dell’italiano, un profilo che tanto piace ad Allegri.

In casa bianconera si guarda, infatti, al possibile erede. Traoré è quel profilo che piace e che potrebbe rappresentare il cosiddetto upgrade delle big. Il top player del Sassuolo potrebbe partire in caso di offerta importante. Come detto poc’anzi, un giocatore seguito da diverso tempo dai bianconeri e adesso potrebbe diventare nuovo obiettivo dei giallorossi.

Traoré a 30 milioni | La Roma lo vuole come erede

in passato corteggiato proprio dai bianconeri, secondo l’indiscrezione di ‘Calciomercato.it’, adesso, Traoré potrebbe diventare obiettivo concreto per la Roma di José Mourinho. Il cosiddetto erede essenziale. La Roma, infatti, lo cerca come possibile sostituto di Zaniolo.

Il Sassuolo per il suo addio chiederebbe un’offerta di almeno 30 milioni. Cifra importante per un giocatore che sembra però già pronto a fare la differenza in un grande club. Adesso, dunque, si potrebbe presentare una vera e propria asta che coinvolgerebbe direttamente Juventus e Roma in caso, appunto, di assalto al top player del Sassuolo. I neroverdi sono disposti a cederlo ma soltanto alle loro condizioni. Non ci resta, dunque, che attendere il verdetto che potrebbe già arrivare nei prossimi mesi, con buon auspicio della Roma che cerca un erede capace di fare la differenza da subito.