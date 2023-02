ItalJuventus da sogno, Allegri lo soffia a Mou: “Pronto a dire sì”

La Juventus è pronta a chiudere un operazione decisamente importante: si tratta di un profilo importante per la nazionale.

In casa bianconera si pensa già al colpo importante in mediana. Il profilo che potrebbe fare la differenza già da subito. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, la Vecchia Signora sarebbe già in contatto con l’agente del giocatore.

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, si parla di un colpo decisamente molto importante in ottica futura. E sempre secondo il quotidiano sportivo, il giocatore sarebbe già pronto a dire sì alla trattativa anche se non dovesse esserci la qualificazione nelle Coppe. Conteso anche dalla Roma, adesso, il giocatore potrebbe dire sì ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Frattesi ha deciso | Arriva anche senza Coppe

Secondo, infatti, l’indiscrezione la Juventus avrebbe già messo le basi a gennaio per chiudere l’operazione il prima possibile. A giugno, infatti, potrebbe chiudersi l’operazione con il benestare delle parti. Sia la Juventus che Frattesi avrebbero raggiunto un principio d’accordo e il giocatore sceglierebbe la Vecchia Signora a prescindere dalle Coppe.

Così, scrivono dal portale ‘La Gazzetta dello Sport’, a tal proposito: Sassuolo e Juventus sarebbero in ottimi rapporti già dall’operazione Locatelli. L’accordo, infatti, sarebbe sia con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso che con il club. Niente di ufficiale ovviamente, semplicemente una doppia presa di contatto per sondare la disponibilità del ragazzo e per avanzare la propria candidatura già dalla prossima stagione. Frattesi l’estate scorsa è stato molto vicino alla Roma ma adesso il club giallorosso sembra decisamente più freddo nell’operazione e in questo caso la Juventus avrebbe la priorità.