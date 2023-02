Ritorno e assist al bacio per la Juventus: Conte apparecchia la tavola

In casa bianconera si pensa già al possibile rinforzo e adesso una delle squadre favorite si tira indietro: i dettagli dell’operazione.

La Juventus adesso potrebbe farsi sotto vista la fattibilità dell’operazione. Come confermano dalla Spagna, dal portale ‘Fichajes’, adesso l’operazione diventa più facile.

La questione adesso potrebbe decisamente avere una svolta positiva in casa bianconera. Lenglet potrebbe infatti tornare in Spagna e a quel punto il Siviglia non avrebbe più bisogno di un nuovo centrale della difesa. Operazione che, a questo punto, libererebbe del tutto l’opzione N’Dicka giocatore che i bianconeri seguono con molta attenzione.

Calciomercato Juventus, il Siviglia “libera” N’Dicka

In caso infatti del ritorno in Spagna del centrale del Tottenham, il Siviglia mollerebbe del tutto l’opzione N’Dicka che negli ultimi giorni si era fatta più che concreta. Giocatore seguitissimo proprio dalla Juventus che adesso diventerebbe acquistabile a parametro zero per la gioia di Allegri che cerca un degno partner di difesa proprio di Bremer.

L’occasione potrebbe diventare realmente ghiotta qualora una delle grandi favorite di questa sessione di mercato dovesse tirarsi, ufficialmente, indietro. Come sottolineavamo poc’anzi, infatti, il Siviglia adesso avrebbe gli occhi puntati sull’operazione Lenglet che potrebbe tornare in Spagna proprio per diventare uno dei difensori titolari della squadra ai vertici della Liga. Una gioia per Conte, che così cederebbe uno dei giocatori, ma anche, appunto, per i bianconeri che a questo punto avrebbero la cosiddetta strada spianata sull’operazione in entrata e a parametro zero, cioè N’Dicka. Non ci resta che attendere l’ufficialità qualora arrivasse ma certamente il casse 1999 è un obiettivo più che dichiarato in casa bianconera.