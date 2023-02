Inter-Juventus, la trattativa sta per saltare: assalto rossonero

Adesso la trattativa potrebbe saltare per l’inserimento del terzo incomodo: i dettagli della potenziale operazione.

In casa bianconera potrebbe non esserci più nessuna chance per uno dei profili in questo momento più richiesti proprio dal club bianconero. Si parla, infatti, di un assalto tutto rossonero di un club estero.

Calciomercato Juventus, tra i due litiganti il terzo (tedesco) gode | Inserimento del Bayern

Secondo, infatti, il portale estero di ‘Bild’, adesso, il Bayern Leverkusen sarebbe in vantaggio per arrivare a chiudere l’operazione Grimaldo. Il laterale del Benfica è il più desiderato tra i giocatori europei in possibile uscita a parametro zero. In caso, infatti, di assalto tedesco il giocatore arriverebbe, come sappiamo, da free agent ad inizio della prossima stagione, quindi libero da giugno.

Da capire, dunque, quali saranno le sue volontà, sappiamo che recentemente lo stesso presidente del Benfica avrebbe fatto di tutto per convincerlo a rimanere essendo Grimaldo, di fatto, uno dei giocatori più importanti attualmente presenti in rosa ma il tentativo potrebbe essere comunque vano qualora il giocatore scegliesse di andarsene a fine stagione scegliendo una nuova destinazione. Avvisate, quindi, sia Juventus che Inter, le due squadre favorite proprio nella corsa al difensore portoghese. Un colpo di scena che a questo punto non lascia indugi su quello che sarà il futuro del giocatore che a questo punto potrebbe proprio preferire l’esperienza Bundesliga abbandonando l’idea della Serie A campionato che, comunque, continua a crederci con le due big ai vertici pronte a contenderselo fino alla fine.