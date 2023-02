Voltafaccia Sarri, nuova panchina in Serie A: Juventus ‘coinvolta’

By

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe cambiare tramite un vero e proprio effetto dominio sulle panchine.

L’ex tecnico bianconero potrebbe creare un vero e proprio effetto domino sulle panchine. Come scrivono, infatti, da ‘Il Messaggero’, il futuro di Sarri potrebbe non essere più alla Lazio.

Stando infatti all’ultima indiscrezione, ci sarebbero ben due grandi club italiani a seguire il tecnico toscano e una di queste è la squadra che più sembrava interessata a valutare Conte in caso di esonero del proprio attuale tecnico, stiamo parlando del Milan che da campione d’Italia in carica non sembra confermarsi agli stessi livelli e nella prossima stagione potrebbe valutare la candidatura dell’ex tecnico e allenatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, Milan su Sarri e “libera” Conte

Antonio Conte a fine stagione potrebbe lasciare il Tottenham e, secondo, le indiscrezioni, starebbe cercando una panchina importante con un progetto altrettanto importante. Una su tutti continua ad essere la Juventus ma che negli ultimi mesi poteva avere una rivale a sorpresa, proprio il Milan che in questo momento non si trova in una situazione stabile con Pioli, nonostante la conquista dello scudetto nella precedente stagione. Il club rossonero, però, si legge sul quotidiano, starebbe sondando la pista Sarri. Sul tecnico toscano ci sarebbero entrambe le milanesi.

Se proprio il Milan dovesse intavolare una trattativa con Sarri, a quel punto, Conte sarebbe libero per la Juventus che lo tiene sempre sotto osservazione visto che dalla prossima stagione è prevista una possibile rivoluzione e Conte sarebbe disposto a tornare in bianconero a qualsiasi condizione. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma certamente, adesso, la situazione si potrebbe clamorosamente stravolgere.