“Conte via subito”: Milan indigesto, ‘scelto’ il sostituto

Calciomercato Juventus, tifosi furibondi. Adesso i social sono scatenati cosa sta succedendo con Conte: i dettagli.

Ieri la prestazione del Tottenham di Antonio Conte contro il Milan in Champions League non è piaciuta, per niente, ai tanti supporter degli Spurs che si sono sfogati sui social.

Conte is paid ridiculously to do his bloody job!!.. And he isn’t doing it!!.. He doesn’t coach and improve players!.. He’s useless!!.. #pochin #ConteOut — Deano THFC (@Deanof1lover) February 15, 2023

Calciomercato Juventus, tifosi del Tottenham contro Conte: “Via subito”

Tifosi furibondi nei confronti del tecnico degli Spurs che ieri sera non è riuscito ad esprimersi minimamente contro la squadra di Pioli che ha vinto per un cinico 1 a 0 che però ha visto, comunque, meritata la compagine rossonera.

Per i supporter è una sentenza quella di vedere Conte fuori dall’Inghilterra nella prossima stagione, infatti, il Tottenham non è riuscito minimamente a spaventare il Milan e c’è chi, addirittura, chiede il ritorno di Pochettino. Una situazione non facile per il tecnico ex Juventus e Inter che adesso dovrà fare i conti con una piazza contrariata e decisamente in un periodo non positivo per i risultati. Un esito che potrebbe decidersi a fine stagione, soprattutto se gli Spurs non dovessero riuscire nella qualificazione ai quarti di finale. Ma i rossoneri devono ancora affrontare il ritorno a Londra dove ci sarà una squadra certamente più agguerrita e con qualche recupero in più.