Restyling dirigenziale Juventus: il dettaglio che era scappato a tutti

Juventus, la nuova società prende sempre più forma e adesso potrebbe esserci una nuova svolta per quanto concerne l’organico dirigenziale.

Non è ancora finita la stagione in corso ma, in casa bianconera, ci sono già tutte le basi per la nuova dirigenza che inaugurerà la stagione che verrà, si spera, con le Coppe europee, anche se oggi nulla è più scontato.

Elkann vuole una Juventus compatta e vincente, con un modello preciso che possa avere le idee chiare su quello che è l’organico in generale, con grande spazio e possibilità di esplodere delle giovani promesse. Proprio questo potrebbe essere il focus essenziale, puntare sui giovani che in questa stagione hanno già dimostrato di avere il phisique du role dei veterani di lungo tempo.

Juventus, Elkann “rivoluziona”: Pessotto supervisore

Per la nuova stagione, infatti, Elkann pensa anche ruoli differenti per gli attuali dirigenti. Uno, come si legge sul ‘Corriere dello Sport’, potrebbe riguardare Pessotto. Si legge che, infatti, il ruolo pensato per lui sarebbe di supervisore, con più spazio e quindi, anche, con più scelta decisionale.

Una “nuova” Juventus che vuole ritornare ai vertici sia del campionato italiano ma soprattutto dell’Europa, laddove la Champions quest’anno è sfuggita e nella prossima stagione non è scontata soprattutto se ai bianconeri dovessero essere confermati questi punti di penalizzazione, come sembra. Ma c’è da dire che i bianconeri, in lotta per l’Europa League, domani ci sarà la sfida cruciale contro il Nantes, l’andata si disputerà a Torino, infatti, in caso di vittoria della competizione i bianconeri sarebbero matematicamente qualificati. Staremo a vedere, intanto c’è ancora di farne di strada, iniziando, proprio dai francesi, assolutamente da non sottovalutare.