La sentenza di Napoli: “Juventus in Serie C”

Arriva la sentenza via social sul possibile destino della Juventus: “Può andare direttamente in Serie C”

La Juventus sta provando a reagire sul campo alle difficoltà che si stanno presentando a causa delle questioni extra-campo.

La stagione dei bianconeri è iniziata in salita con pessimi risultati sportivi, sia in campionato che soprattutto in Champions, tanto da portare all’eliminazione già ai gironi. Il tutto si è aggravato con le indagini in merito alle plusvalenze e al filone stipendi che hanno coinvolto anche altri club italiani ma soprattutto la Juventus. Sono seguite le dimissioni di Andrea Agnelli dalla carica di presidente e di tutto il CdA che hanno portato al successivo insediamento dell’attuale patron bianconero Gianluca Ferrero. La Corte Federale ha punito la ‘Vecchia Signora’ con 15 punti di penalizzazione che in questo momento pesano come un macigno nella classifica della squadra di Allegri. La sentenza non è ancora definitiva e, nonostante i giocatori cerchino di concentrarsi sul campo, è molto complicato isolarsi da tutto quello che sta succedendo attorno al club.

Il club piemontese ha rialzato la testa vincendo nei quarti di finale di Coppa Italia, staccando il pass per la semifinale contro l’Inter ma non solo. Anche in campionato la squadra di Allegri ha dato segnali importanti dopo la disfatta col Monza, superando prima la Salernitana e per ultima la Fiorentina nell’ultima giornata. Adesso la squadra si prepara all’appuntamento di domani in Europa League contro il Nantes, per cercare di andare avanti anche in Europa. Le vicende societarie, però, rimangono un tema in primo piano per la Juventus.

Juventus, la sentenza sui social: “Può andare in Serie C”

La situazione della Juventus potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane e il rischio è quello di un’ulteriore penalizzazione ma non solo.

Sulla questione plusvalenze la Juventus continua la sua battaglia, facendo valere le proprie ragioni. La strategia del club, però, è cambiata sul filone stipendi. In questo senso, infatti, la società sembra orientata ad una richiesta di patteggiamento per avere una riduzione della pena. Una vicenda molto ingarbugliata e che ancora potrebbe riservare numerosi colpi di scena. Intanto, però, arriva una sentenza abbastanza netta sul destino al quale potrebbe andare incontro la Juventus. In merito alla situazione extra-campo dei bianconeri, infatti, è intervento il giornalista di Napoli, Carlo Alvino, che si è espresso in maniera molto diretta e decisa tramite un post su twitter: “Vedo molto ottimismo, da parte dei soliti noti, sulla manovra stipendi. Secondo me a livello sportivo c’è talmente tanto materiale da poterli spedire direttamente in serie C“.