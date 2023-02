Calciomercato Juve e Milan, accontentano tutti: scambio a stelle e strisce

Calciomercato Juventus, adesso il club potrebbe avere la mossa vincente per convincere tutti: i dettagli della potenziale operazione.

C’è un giocatore che continua ad essere nei radar bianconeri, si tratta del pupillo americano del Chelsea che piace, tanto, anche al Milan di Pioli. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, i blues potrebbero avere la mossa vincente per piazzare il proprio giocatore e arrivare alla chiusura di un’altra trattativa che tanto interessa agli inglesi.

Sembra, infatti, che il Chelsea, come scrivono da ‘Fotospor.com’, potrebbe offrire Pulisic, giocatore che piace alla Juventus e il Milan, all’Atletico Madrid per chiudere l’operazione Joao Felix, attualmente proprio in prestito a Londra.

Il Chelsea prova lo scambio: Pulisic per Felix ma c’è anche l’offerta del Galatasaray

Sempre dal portale estero, si legge, ci sarebbe anche un’offerta dal Galatasaray per la stella made in USA. Infatti, adesso, il giocatore oltre a piacere ai due club ai vertici del campionato italiano avrebbe diverse opzioni per il suo futuro.

Quella più praticabile, almeno per necessità del Chelsea, sarebbe lo scambio con Joao Felix all’Atletico Madrid. Operazione farebbe quindi comodo ad entrambe le realtà sportive per diverse motivi. Ma se dovesse arrivare un’offerta decisamente convincete del club turco, come sembra, allora ci sarebbe anche quest’altra opzioni. Insomma Pulisic, si presuppone, non rimarrà senza squadra nella prossima stagione. Difficile, a questo punto, auspicare una permanenza a Londra laddove, appunto, il giocatore non ha più lo spazio che vorrebbe. La Juventus e il Milan sono dunque avvisate e ciononostante rimane l’interesse, entrambe alla finestra in caso di fattibilità dell’operazione. Certamente un colpo che farebbe comodo ad entrambe visto anche il ruolo duttile del giocatore.