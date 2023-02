Nantes ultima spiaggia: via Allegri, la Juventus lo riporta a casa

Calciomercato Juventus, il ritorno con il Nantes la partita decisiva. Cosa succede nel futuro del mister, c’è già il sostituto.

Sappiamo in casa bianconera ci sia, già, una forte rivoluzione. Partita già con il cambio di dirigenza e che potrebbe, definitivamente, prendere forma già dalla prossima stagione.

Il caso di rivoluzione, oltre ad alcuni giocatori, potrebbe coinvolgere anche il tecnico attuale, cioè Massimiliano Allegri. Come si legge da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Nantes potrebbe essere già una delle ultime “chance”. In caso di mancata qualificazione europea, ovviamente c’entrano anche i punti di penalizzazione, e una brutta gestione delle Coppe, anche il tecnico toscano verrebbe messo, nuovamente, in discussione. Da qui l’idea di una nuova gestione improntata sui giovani che potrebbe essere affidati su un tecnico diverso.

Calciomercato, la Juve lo riporta a casa | Conte possibile sostituto di Allegri

Certamente, adesso, il nome che fa più “rumore” è quello di Antonio Conte, anche lui in discussione con il suo club e sempre più vicino all’addio a fine stagione. L’attuale tecnico del Tottenham potrebbe essere la scelta giusta qualora la Juventus volesse puntare su un progetto diverso, più incentrato sui giovani, seguendo filosofie di calcio che sembrano già aver dato qualche grande risultato in queste ultime stagioni, con giovanissimi esplosi proprio grazie alla fiducia dimostratagli.

Conte in questo campo sarebbe il tecnico perfetto. Ma come detto poc’anzi, tutto, almeno ora, verrà deciso soltanto in base ai risultati maturati da Allegri. Decisiva già la sfida contro il Nantes di ritorno, dove i bianconeri dovranno cercare di chiudere i giochi vincendo e passando il turno. Non sarà semplice ma sarà necessario per credere e sperare, ancora, nel sogno europeo.