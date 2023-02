Arriva la Juventus e firma: manca solo l’ufficialità per il nuovo allenatore

Calciomercato Juventus, un cambio in panchina che è già prossimo alla sfida proprio con i bianconeri: i dettagli.

La prossima sfida di campionato della Juventus vedrà la squadra di Allegri affrontare lo Spezia. La squadra ligure ha da poco cambiare l’allenatore, esonerando proprio Gotti.

Proprio per la sfida prevista contro la Juventus, lo Spezia potrebbe far sedere in panchina un nuovo tecnico. Dopo l’esonero di Gotti, infatti, si legge da ‘Sportmediaset’, in panchina con i bianconeri potrebbe essere uno del duo Lorieri-Terzi. A cui, attualmente, è stata affidata la squadra.

Calciomercato Juventus, cambio in panchina prossimo | Arriva Semplici allo Spezia

L’attuale tecnico Gotti è stato appena esonerato e per la sfida di campionato ci sarà il duo Lorieri-Terzi. Ma si legge nell’indiscrezione di ‘Sportmediaset’ che prossimamente al posto di Gotti subentrerà il tecnico Leonardo Semplici di cui manca soltanto la firma.

Novità importanti, appunto, nella sfida di campionato, laddove i bianconeri dovranno ottenere più punti possibili e arrivare ai tre punti per puntare lo stesso l’Europa nonostante l’ancora confermata penalizzazione di quindici punti che vede, ancora, i bianconeri lontani dal sogno europeo. Staremo a vedere se i ragazzi di Allegri riusciranno a vincere una così importante sfida, assolutamente da non sottovalutare nonostante il periodo di transizione dei ragazzi liguri che adesso vedranno un cambio in panchina. La sfida come sappiamo si disputerà proprio in trasferta, in casa dei liguri domenica alle ore 18.00. Massima concentrazione quindi, con la speranza di rivedere Paul Pogba finalmente in squadra, ad oggi, ancora misteriosamente non in condizione per disputare un match. Non ci resta che attendere il verdetto.