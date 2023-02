Nuovo attaccante per la Juventus: il Milan è l’ultimo ostacolo

Calciomercato Juventus, adesso c’è un nuovo attaccante in orbita bianconera ma occhio alla concorrenza nazionale: i dettagli.

I bianconeri starebbe sondando l’operazione davvero ghiotta. Un nuovo attaccante che sta già incantando nel suo campionato.

Dal portale spagnolo ‘Mundo Deportivo’, si parla di un nuovo enfant prodige che incanta l’Europa soprattutto le due big italiane Juventus e Milan. Si chiama Cade Cowell ed è la stella dei San Jose Earthquakes nell’MLS. Una delle grandi scoperte in MLS è stata quella di Cade Cowell, l’attaccante 19enne oggi è già considerato un vero e proprio fenomeno in patria e sarebbe già pronto a sbarcare nel calcio che conta europeo.

Enfant prodige dall’MLS | Occhi puntati su Cade Cowell

Come riporta il sito di ‘Mundo Deportivo’, in settimana, si è intensificato l’interesse da parte di Milan e Juventus nei confronti del giovanissimo. Proprio i due club italiani hanno bisogno di rinforzare l’attacco per competere al massimo livello internazionale ed, entrambi, veicolano il progetto sui giovani. Il profilo del giovanissimo sembra essere in piena corda con gli obiettivi prefissati dai due club ai vertici del campionato italiano.

Ma si legge, che Bayern Monaco e Newcastle, adesso, si sarebbero aggiunte alle lista delle pretendenti. I tedeschi hanno una rosa al completo e questo sondaggio ha a che fare con il loro progetto che è sempre verso giovani promesse. Un progetto già d’esempio che prevede la promozione dei più giovani in una rosa già esperta. Gli inglesi, invece, vogliono tornare ad essere protagonisti e, essendosi per ora qualificati alla prossima Champions League, cercano di rafforzarsi proprio a livello offensivo. Adesso, dunque, ci potrebbe essere una vera e propria asta nei confronti della stella dell’MLS.