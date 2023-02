Juventus, top player nel mirino: “Un fantasma, numeri fasulli”

Juventus, la stoccata sul bomber bianconero non fa sconti. Cosa sta succedendo in attacco: tutti i dettagli del “caso”.

Un’analisi che non fa sconti. La situazione relativa ad uno dei titolari inamovibili della Juventus, secondo il giornalista, ha dei risultati non soddisfacenti. Andiamo a scoprire perché.

Secondo il noto giornalisti ‘Damascelli’ la situazione relativa ad uno degli “intoccabili” bianconeri non dà i risultati che dovrebbe. Come, infatti, scrive il giornalista sul ‘Giornale’, un giocatore su tutti è assente tanto da diventare un “fantasma” in campo.

Damascelli e il “caso” Vlahovic | Allegri di nuovo nel mirino

Numeri poco incoraggianti secondo la ricostruzione del giornalista che nella sua lettera a ‘Giornale’ fa il punto sull’attuale situazione della Juventus. Andiamo a scoprire in dettaglio: “Davvero disarmante il modo con cui i bianconeri affrontano le partite, atteggiamento passivo, velocità smarrita nei tempi, schemi scarabocchiati e scelte singolari dell’allenatore, ormai in look esistenzialista. La Juventus è una squadra opaca, Paredes è Parentes, un congiuntivo del campione del mondo”.

E poi la ‘stoccata’ finale su Dusan: “Vlahovic è un fantasma, squadra svogliata ma svegliata dai colpi dell’unico fuoriclasse, Di Maria. Chiaro come il futuro di Allegri passi da Nantes, giovedì prossimo sarà l’ultimo appuntamento per il livornese che non potrà bluffare con i suoi numeri fasulli”. Secondo il giornalista, dunque, giovedì potrebbe essere la volta decisiva per il tecnico bianconero finito ancora una volta nel mirino. Vedremo cosa succederà ma sicuramente gli appuntamenti della squadra bianconera nei prossimi giorni sono certamente importanti. Prima Nantes (ritorno decisivo) e poi il derby senza Locatelli squalificato come sappiamo nell’ultima trasferta di Spezia.