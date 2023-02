Roma-Juventus, intervento chirurgico necessario: big match a rischio

Roma-Juventus, per l’importante sfida di campionato la squadra giallorossa potrebbe non avere a disposizione il bomber? I dettagli.

Tra le prossime sfide dei bianconeri diversi scontri saranno fondamentali. Iniziando proprio dal ritorno col Nantes, decisivo per la corsa europea, e finendo proprio con i giallorossi, il 5 marzo.

Ma per la super sfida dell’Olimpico proprio la squadra giallorossa potrebbe non avere un big protagonista, o meglio, Mou spera di riaverlo proprio entro quella sfida. Come, infatti, scrive ‘Il Messaggero’ è da tenere sotto controllo la situazione relativa all’attaccante di Mourinho, Abraham. Ovviamente, come detto poc’anzi, lo special one spera di riaverlo proprio per la sfida contro i bianconeri senza, però, avere sicurezze.

Abraham in dubbio contro i bianconeri? Mou spera di recuperarlo in tempo

Una sfida cruciale quella con la Roma. Una trasferta che vale sempre di più la speranza di riacquistare la fiducia per la qualificazione europea, a questo punto non scontata visti i 15 punti tolti in classifica dovuti alla penalizzazione.

Come dicevo poc’anzi, il bomber inglese della squadra della Capitale ha dovuto subire un operazione. L’intervento è stato eseguito dal chirurgo estetico che si sono occupati anche della visita oculistica post-operatoria. Come scrive ‘Il Messaggero’: “La buona notizia per Abraham è che sono state escluse lesioni all’occhio. Per l’inglese ora conta solo il riposo: non ci sarà giovedì in Europa League contro il Salisburgo e martedì prossimo, in campionato, a Cremona. La speranza è di riaverlo proprio a disposizione per il match del 5 marzo contro la Juventus. Nel frattempo il giocatore ha pubblicato un selfie su Instagram per rassicurare i tifosi che presto starà bene”.