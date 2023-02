Calciomercato Juventus, la ciliegina sulla torta: Dumfries lo consegna ad Allegri

Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino con un esito positivo per i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

In casa bianconera si guarda già al futuro. Come sappiamo, il focus, sarà potenziare le fasce difensive. Molti infatti potrebbero essere i cambi proprio dei titolari sui laterali. Da Sandro, allo stesso Cuadrado in scadenza, fino, appunto al non scontato De Sciglio.

La Vecchia Signora farà infatti il punto sui possibili cambi in difesa. Come già anticipato qualche mese addietro un profilo su tutti sta superando le gerarchie, si tratterebbe del giovanissimo Fresneda corteggiato, anche, soprattutto dall’Arsenal, ora in pole per vincere la Premier League.

Calciomercato Juventus, Fresneda si libera ad una condizione

Il giovane prodigio del Valladolid è in pole per l’acquisto ma potrebbe arrivare soltanto ad una condizione. Infatti qualora l’Arsenal cambiasse radicalmente obiettivo puntando il tutto e per tutto sull’olandese dell’Inter Dumfries. Proprio il nerazzurro è un sacrificabile per Simone Inzaghi e il suo destino potrebbe essere in Premier League.

Secondo l’ultima indiscrezione di ‘Fichajes’, portale estero sempre aggiornato sul calciomercato, il laterale olandese è nella lista desideri dei Gunners che se dovessero affondare l’operazione, come sembra, a quel punto lascerebbe libero Fresneda che diventerebbe unico ricercato speciale della Juventus. Un cosiddetto effetto domino con un beneficio per entrambe le squadre. Tutto, però, dipenderà proprio dall’Arsenal. Visto che il giocatore ha già aperto alla possibilità del trasferimento in un campionato importante come quello inglese. Staremo dunque a vedere cosa succederà. Ma intanto l’obiettivo continua ad essere concreto nonostante gli iniziali indugi proprio sulla fattibilità dell’operazione.