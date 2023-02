Calciomercato Juventus, affare da 35 milioni: ora si chiude

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardando già al sostituto. Opzione gradita made in Italy: tutti i dettagli.

Nonostante il rinnovamento della rosa avvenuto ad inizio stagione, a centrocampo alcuni giocatori non hanno convinto. Chi non si è fatto ancora vedere, per ora dimostrandosi un flop, almeno da aspettative: Pogba e chi, invece, non è stato in grado di insediarsi in maniera positiva (Paredes) diventando, quindi, un giocatore sostituibile.

Ed è proprio per questo motivo che adesso il club bianconero ha già il cosiddetto sostituto ideale di Paredes in mediana. Si tratta di un profilo già seguito da tempo è che arriverebbe dal campionato italiano, come confermato anche dal portale estero ‘Todofichajes’.

Calciomercato Juventus, colpo in mediana da 35 milioni | Arriva Frattesi

Davide Frattesi è infatti il giocatore ideale. Già uno dei protagonisti assoluti in casa Sassuolo, il centrocampista italiano cresciuto nelle giovanili della Roma è oramai pronto per il definitivo salto di qualità. Il phisique du role è ormai quello di un vincente e lo si è visto con la maglia della nazionale maggiore, laddove Mancini gli ha già concesso spazi importanti.

Proprio adesso la Juventus avrebbe bisogno di lui per ricompattare il centrocampo. Nella prossima stagione molto potrebbe cambiare in mediana, alcuni dei protagonisti di oggi potrebbero lasciare, da Rabiot fino, appunto, allo stesso argentino Paredes. Frattesi con i suoi 35 milioni potrebbe essere l’acquisto ideale sia per l’ambiente ma anche per il tecnico Massimiliano Allegri, sempre se verrà confermato. Un giocatore pronto, italiano e dalla classe innata. Pertanto, adesso, la Juventus si iscrive tra le favorite nella corsa al nazionale azzurro, profilo già seguito da diverso tempo.