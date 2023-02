“Serie A senza la Juventus”: ‘verdetto‘ ufficiale, ci sono i numeri

Juventus, i numeri delle quote, adesso, non mentono. C’è il verdetto ufficiale: cosa potrebbe succedere in casa bianconera.

Un ‘verdetto’ che adesso è ufficiale. Nelle quotazioni Snai non c’è la Juventus ma nemmeno il Napoli. I secondi, ormai, sono i favoriti e pertanto diventa difficile non prevederli come già prossimi campioni d’Italia ma per quanto concerne la Juventus, la situazione, spaventa già un po’ i tifosi.

Il verdetto ufficiale, infatti, non vede i bianconeri nelle quotazioni Snai, la Juve è infatti assente nella lista. Nonostante la presenza di tutte le altre squadre di Serie A, il motivo, purtroppo potrebbe prevedere qualcos’altro e allora c’è già chi si interroga sulla questione.

Juventus assente nelle quote Snai

La Vecchia Signora non è tra le squadre presenti nella quota scommesse. Il motivo, adesso, potrebbe essere dovuto alla situazione extra campo, ovverosia, al fattore delle penalizzazioni.

Certamente un verdetto che non fa felici alcuni tifosi che adesso, giustamente, si chiedono cosa potrà succedere alla propria squadra. Per ora la Juventus ha già perso -15 punti durante il campionato in corso. In somma definitiva, in questo momento, la squadra di Allegri sarebbe a giocarsi il secondo posto con l’Inter ma post penalizzazione, adesso, dovrà lottare fino all’ultima giornata per una qualificazione in Europa. Per il momento il verdetto è però sancito. Assenti da questa lista l’ormai favoritissima Napoli che distanzia già un sacco di punti dalle avversarie e proprio la squadra di Allegri. In attesa di avere un verdetto finale soltanto a stagione conclusa, i ragazzi continueranno a lavorare sul campo in attesa di capire il proprio futuro.