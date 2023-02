Colpo di scena Juventus-Inter: accordo totale, futuro in Bundesliga

Calciomercato Juventus, alla fine il suo futuro sarà in Bundesliga: un accordo già raggiunto con il club tedesco. I dettagli dell’operazione.

Si è parlato a lungo dell’ipotesi di vedere uno dei difensori cercati dalle big d’Italia proprio in Serie A. Per diverso tempo, infatti, il giocatore è stato protagonista nel mercato e autentico desiderio prima di Juventus e poi dell’Inter di Beppe Marotta.

Come comunicano le indiscrezioni su ‘Twitter’, direttamente da ‘Santi Aouna’, il futuro di Ramy Bensebaini è pressoché pronto per essere giocato a Dortmund. Proprio i gialloneri avrebbero raggiunto il principio d’accordo con il giocatore.

Ramy Bensebaini verso il Dortmund

Un principio d’accordo raggiunto con la squadra tedesca che allontana definitivamente l’insediamento dei due club italiani ai vertici. Sia Juventus che Inter infatti dovranno accettare l’ormai indiscutibile destino del giocatore.

Il giocatore è infatti pronto a diventare il prossimo protagonista del club tedesco di buon auspicio per entrambe le parti. Un accordo già raggiunto che manca, dunque, soltanto dell’ufficialità definitiva ma la trattativa, secondo le conferme, potrebbe già confermarsi chiusa. Un duro colpo per i due club ai vertici del campionato italiano che adesso dovranno trovare nuovi profili sul mercato e più o meno dalle stesse qualità del giocatore in questione. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto i bianconeri, già dalla prossima stagione, potrebbero rivoluzionare non di poco la difesa iniziando dai laterali. Un vero e proprio restyling d’età che vedrà l’addio di alcuni giocatori in scadenza di contratto, iniziando dal colombiano Juan Cuadrado.