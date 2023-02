Via Vlahovic, l’erede è nerazzurro: alla Juventus per 50 milioni

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic? No problem, i bianconeri hanno già il sostituto ideale: arriva dalla Serie A.

In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Tra i possibili addi a parametro zero, molti giocatori infatti saluteranno proprio alla normale scadenza di contratto, ci potrebbero essere una o due cessioni illustri. Tra gli indiziati c’è anche Dusan Vlahovic, anzi, il serbo è in questo momento il gioiello in vendita in casa bianconera.

Il classe 2000 è corteggiato in Premier League e davanti ad un offerta convincente la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe pronta a lasciarlo partire. Ma, certamente, l’entourage mercato non vuole rimanere con le mani in mano e sonda già l’ipotesi del – possibile – sostituto.

Calciomercato Juventus, l’erede di Vlahovic arriva dall’Atalanta: Hojlund il profilo giusto

Si tratta di un giovane che è già garanzia. Una “sorpresa” che si sta già rivelando concreta. Come scrivono, infatti, da ‘Calciomercato.com’, la Juventus in caso di partenza dell’attaccante serbo sonderebbe la carta Hojlund: gioiello dell’Atalanta.

Il classe 2003 è già una sicurezza e le sue prestazioni con l’Atalanta non passano indifferenti. Il giovane danese è già una rivelazione e vista la giovane età, qualora la penalizzazione della Juventus dovesse essere confermata e quindi negare la qualificazione in Europa della squadra di Allegri, il giovane potrebbe arrivare in bianconero per riportare la Juventus ai vertici data la qualità da autentico top player dimostrata in questa stagione. L’enfant prodige, quindi, è già il predestinato per diventare il prossimo erede qualora, appunto, le voci di mercato per Vlahovic dovessero intensificarsi a tal punto da arrivare alla cessione già a giugno. Staremo a vedere cosa succederà ma Cherubini ha già il suo preferito nel taccuino: l’erede desiganto.