L’UEFA mette le mani avanti: beffa Juventus, scandalo infinito

Il caso adesso non passa inosservato. Un episodio che non è passato indifferente su Twitter, ecco cosa è successo ieri.

Ieri sera un episodio che non è stato esente da commenti, soprattutto sul social di riferimento per il mondo sportivo, Twitter. La sequenza “incriminata” riguarda un gol avvenuto durante la partita Lipsia – Manchester City.

uno è gol valido con due giocatori che si appoggiano sulle spalle dei difensori avversari (e viene esaltato dal profilo ufficiale della UCL), l’altro è gol annullato dopo 25 replay visti al VAR, sium 😇😇😇 pic.twitter.com/Y2CXEy19EB — Edoardo (@edohere__) February 22, 2023

Come si può denotare dalle immagine a confronto, il caso, ricorda da vicino proprio la situazione dei bianconeri con il rigore non dato a Locatelli nella partita d’andata contro il Nantes all’Allianz Stadium. In quel episodio, come ricordiamo, fu fischiato dall’arbitro “fallo in attacco” nonostante l’intervento del VAR.

Uefa e il “caso” al VAR: gol convalidato

Come messo in esamina proprio dal giornalista nel post Twitter, l’azione in questione della partita di ieri tra Lipsia e Manchester City che ha visto gli uomini di Guardiola uscire dalla Germania con un pareggio, ricorda da vicino proprio il recente episodio del rigore non fischiato in Europa League. In quell’occasione, nonostante l’intervento del VAR e la revisione dell’arbitro, fu fischiato un fallo in attacco.

Episodi a confronto che interrogano anche alcuni tifosi che nei commenti lasciano la loro opinione. Certamente, almeno dal punto di vista dell’arbitraggio, ultimamente, la Vecchia Signora non è delle squadre più fortunate. Ma il mantra bianconero intrinseco anche nella filosofia di mister Allegri e non appoggiarsi mai agli alibi, pertanto, dopo il pareggio d’andata, questa sera i ragazzi bianconeri proveranno il tutto e per tutto per ribaltare il risultato e passare il turno, qualificandosi agli ottavi della competizione. Non sarà semplice certo, ma i mezzi per farlo ci sono.