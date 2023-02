Calciomercato Juventus, brasiliano nel mirino: il Decreto Crescita lo impone

Calciomercato Juventus, cosa succederà nel futuro del brasiliano? I bianconeri sembrano aver già deciso il suo destino.

Insieme a Pogba, il giovane attaccante brasiliano è quello che ancora manca alla Juventus. Reduce da un infortunio, il giovane brasiliano è ancora in attesa del debutto.

Su di lui c’è stato un gran vociferare. Si è parlato, infatti, della possibilità di vederlo già in un – clamoroso – ritorno in Brasile. Il campionato sudamericano ha, infatti, aperto il mercato fino ad aprile ma per il momento i bianconeri hanno già deciso cosa farne.

Arriva la decisione su Kaio Jorge | Bianconeri convinti

Per il momento, quindi, la volontà dei bianconeri, nonostante l’interesse del Cruzeiro che si sta già muovendo affinché si possa trovare una soluzione con il calciatore, vedrebbe l’interesse nei confronti del brasiliano, almeno, rimandato.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, Kaio Jorge potrebbe rimanere ancora alla Juventus, il motivo, come svelato da ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere dovuto al beneficio del decreto crescita. Se infatti il giocatore venisse ceduto prima del tempo, cioè prima di giugno la Juventus dovrebbe rinunciare a questa opportunità. Pertanto, nonostante l’interesse concreto mosso dal Cruzeiro, per il momento, la trattativa può considerarsi rimandata. Pertanto i bianconeri continueranno ad aspettare l’esordio dei brasiliano che si spera di recuperare prima della fine della stagione. Così come si aspetta anche l’esordio di Paul Pogba, il centrocampista francese che, finalmente, nel derby di martedì potrebbe essere tra i convocati della gara. Staremo a vedere cosa succederà sul futuro di Kaio che in estate, invece, potrebbe proprio essere ceduto, magari, di nuovo, in Brasile.