Di Maria è solo il primo: nuovo Campione del Mondo alla Juventus

Di Maria è solo il primo: la Juventus inizia a programmare le strategie per il futuro. Un nuovo campione del Mondo per Massimiliano Allegri

La Juventus inizia a programmare il futuro. Sperando che dalle aule dei tribunali dove la società sarà impegnata nei prossimi mesi possano arrivare delle notizie positive. Questo ovviamente non permette di pensare a chissà quale colpo, ma non significa non iniziare a programmare, in ogni caso.

Sì, perché se i bianconeri riuscissero almeno, per la prossima stagione, ad evitare ulteriori condanne e magari riuscissero a vincere l’Europa League (stamattina il sorteggio degli ottavi), allora si potrebbe iniziare a pensare a qualche colpo importante, magari anche a parametro zero e magari anche con la conferma di Angel Di Maria che ieri sera ha steso da solo il Nantes con una partita sontuosa condita da una tripletta. Insomma, si valutano diversi profili dentro la Continassa e secondo quanto riportato da calciomercato.it, la dirigenza bianconera starebbe pensando ad un altro campione del Mondo, anche lui in scadenza di contratto, che potrebbe decidere per gli ultimi anni della sua carriera di cambiare campionato. E magari assaggiare la Serie A.

Di Maria è solo il primo, la Juventus su Kroos

Il profilo è quello di Kroos, il centrocampista tedesco del Real Madrid che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Il suo contratto con i Blancos scade a fine giugno e qualora ci fosse anche un addio con Ancelotti non è sicuro che lui rimanga in Spagna.

La Juve ci starebbe pensando anche perché come sappiamo in mezzo al campo i bianconeri hanno bisogno di qualche innesto importante soprattutto perché Paredes non verrà riscattato dal Psg e perché più passa il tempo e più sembra difficile riuscire a trovare un accordo con Rabiot. Un pensiero stupendo quello di Kroos, un pensiero che potrebbe diventare qualcosa di più concreto nei prossimi mesi, soprattutto se i bianconeri riuscissero a uscire vincitori dalle aule dei tribunali. Purtroppo la partità più importante non si gioca in campo.