Calciomercato Juventus, il ritorno di Conte: l’amico svela tutto

Calciomercato Juventus, futuro di Conte ancora da decidere. Ci sono possibilità sul ritorno? Carrera fa il punto.

Nonostante le critiche di alcuni suoi tifosi al Tottenham, Conte sta di nuovo facendo parlare di sé con prestazioni davvero importanti, come l’ultima vittoria sul Chelsea. La squadra londinese punta l’Europa e nonostante tutto, i risultati stanno, comunque, arrivando. Ma cosa sarà del futuro di Antonio?

C’è chi si interroga sul possibile ritorno in Italia e ovviamente la squadra più chiacchierata continua ad essere, proprio, la Vecchia Signora. Ma quante possibilità ci sono di un suo ritorno? A svelarlo ci ha pensato l’amico di sempre Massimo Carrera, ai microfoni di ‘Tuttosport’.

Juventus, senti Carrera: “Ritorno Conte? Vi ‘svelo’ tutto”

Proprio parlando a ‘Tuttosport’, Carrera non ha esitato a parlare molto bene del tecnico ex Juventus e Inter e ha parlato, anche, di un possibile ritorno in Serie A. Andiamo a scoprire in dettaglio cos’ha detto a tal proposito.

“Penso che Antonio Conte era quello che pretendeva di più nell’ambiente. Nel derby giocava ancor di più sulle motivazioni. E’ una partita a sé, strana sotto tutti i punti di vista”. Carrera ha voluto parlare anche dell’addio (inaspettato) con la Juventus proprio qualche anno fa: “Avevamo appena iniziato il pre-ritiro, eravamo ancora lì a Torino. Andavamo in centro. Ha comunicato la sua scelta a noi dello staff. E’ stato un colpo, ci ha preso di sorpresa. Non pensavamo veramente che lui facesse qualcosa del genere. Sicuramente è stato difficile andare via dalla Juve…” E poi la domanda fatidica, quante possibilità ci sono, adesso, di un suo ritorno a Torino e proprio sulla panchina dei bianconeri? Qua Carrera non ha voluto sbilanciarsi e ha risposto così: “Eh, su questo, non so, dovete chiederlo a lui…”