Guardiola lo soffia alla Juventus: affare da 60 milioni

Calciomercato Juventus, nonostante l’interesse dei bianconeri, adesso, Pep potrebbe avere l’asso nella manica per convincerlo.

Si era parlato di un ipotesi più che concreta dei bianconeri per arrivare al centrocampista argentino. Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, il giocatore, però, avrebbe un altro ammiratore speciale. Il tecnico che più convince i sudamericani: Pep Guardiola.

Stando all’ultima indiscrezione, come scrivono proprio dalla Spagna, dal portale ‘Fichajes’ a mettere la parola “fine” sul giocatore in uscita dalla Premier League con il suo attuale club, il Brighton potrebbe esserci lo zampino del Pep. Secondo l’indiscrezione, infatti, proprio i citizens si starebbero muovendo per il giocatore rivelazione dei Mondiali in Qatar.

Guardiola pronto a chiuderlo subito | Arriva Mac Allister

Rivelazione con l’Argentina ai Mondiali e, quindi, attuale campione del mondo, Mac Allister è pronto al salto di qualità. Attualmente allenato da De Zerbi, il centrocampista argentino vuole, nella prossima stagione, lanciarsi nei palcoscenici europei importanti per puntare obiettivi davvero considerevoli. Potrebbe essere il momento giusto visto l’insediamento del Manchester City di Pep Guardiola.

L’ex Barcellona, adesso, sarebbe pronto a mettere a segno l’importante centrocampista e supererebbe anche l’inserimento dei bianconeri che già nel mercato invernale si erano messi propri per acquistarlo. Il giocatore piace e non poco alla big inglese che dalla prossima stagione potrebbe avere un nuovo rinforzo tutto argentino. L’armata di Manchester, dunque, potrebbe nuovamente rinforzarsi con l’acquisto del mediano e ciò non lascerebbe nulla alle rivali, infatti, difficilmente la Juventus supererebbe l’inserimento dei citizens anche per un fattore economico in gioco.