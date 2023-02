Calciomercato, non ci sono più dubbi: “La Juventus mi ha richiesto”

Calciomercato Juventus, ha parlato direttamente il giocatore facendo il punto sulla situazione. Cosa succede nel futuro.

Come riportato da ‘Mirko Nicolino’ su Twitter a parlare del suo futuro ci ha pensato il diretto interessato, il giocatore.

Alla domanda su quante possibilità ci siano nel riaverlo già alla Juventus, Cambiaso, attualmente al Blongna, non ha dubito nel rispondere alla domanda, ecco cosa ha detto in dettaglio.

Calciomercato: “Ritorno alla Juve? Ora è fantacalcio”

Alla domanda sulla possibilità del ritorno in bianconero, Cambiaso ha così risposto: “Tornare alla Juventus? So che nel mercato invernale di gennaio la società bianconera mi ha richiesto, ma il Bologna non ha accettato e sono contento così. Non ho mai espresso la volontà di andarmene da qui. Parlare ora di ritorni, rinnovi del prestito o altro, è fantacalcio. Nel senso che è abbastanza prematuro“.

In sostanza, almeno per il momento, il giocatore non vuole azzardare sul proprio futuro anche se la possibilità di riaverlo in bianconero già dalla prossima estate è decisamente concreta. Cambiaso sta disputando una buona stagione al Bologna giocando molto e maturando anche calcisticamente. Certamente nel futuro della società il giocatore potrebbe giocarsi un ruolo importante, da protagonista, anche per volontà dello stesso Allegri che non mette in dubbio le sue qualità. Staremo dunque a vedere se questo sarà possibile già nella prossima stagione dove il giocatore potrebbe rientrare già a Torino dopo la stagione passata da protagonista al Bolonga. Un augurio che si fanno in casa bianconera visto che dalla prossima stagione molto della rosa potrebbe essere rivoluzionato anche per un fattore d’età.