La Juventus lo riporta a casa: doppio colpo ‘giallorosso’

Calciomercato Juventus, nella lista figurano due nomi in particolare: entrambi italiani. Tutti i dettagli delle operazioni.

La Juventus è determinata a chiudere due profili che già da tempo sono in orbita bianconera. Si parla di due giocatori, entrambi, legati da un passato giallorosso.

Come infatti viene sottolineato su ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza bianconera non molla la presa, anzi, potrebbe contestualizzare due operazioni già per la prossima stagione. Il primo nome, quello noto, è chiaramente Frattesi. Nato nelle giovanili della Roma e attualmente al Sassuolo, il centrocampista azzurro è in cima alla lista desideri ma c’è anche la sorpresa “estera”.

Doppio colpo in tinte bianconere: Zaniolo + Frattesi

Frattesi non è il solo obiettivo sull’agenda di Cherubini, infatti, nonostante l’addio alla Roma e il trasferimento all’estero, al Galatasaray, Nicolò Zaniolo continua ad essere un giocatore interessante per i bianconeri, tanto che il classe 1999 sarebbe legato da una clausola rescissoria esercitabile proprio dalla Juventus. 35 milioni è la cifra.

Non è quindi indubbio che, qualora questa cifra dovesse abbassarsi ulteriormente, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo e arrivare a chiudere anche l’ex Roma ad un costo decisamente conveniente. Certamente sia Frattesi che Zaniolo sono due talenti consolidati della nazionale italiana e la Juventus potrebbe voler puntarci nel futuro. Staremo a vedere se Cherubini e soci riusciranno a chiudere presto le operazioni, già per la prossima stagione per l’appunto. Non ci resta che attendere i verdetti che potrebbero già avere esito positivo proprio nella prossima sessione estiva con buon auspicio delle parti.