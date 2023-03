Sostituto scelto e Conte “liberato”: ribaltone Chelsea e via libera Juventus

Sostituto scelto e Conte “liberato”: il Chelsea pronto al ribaltone e avrebbe già contattato il nuovo tecnico. Via libera per la Juventus

Max Allegri ha messo le cose a posto. Ieri sera, oltre il risultato, che non è arrivato di corto muso, c’è stata anche una buona prestazione della Juventus che oltre a dimostrare il solito carattere ha anche giocato bene per alcuni tratti della partita.

E le belle notizie evidentemente non sono finite: perché finalmente si è visto in campo per la prima volta in questa stagione anche Paul Pogba: il francese, al piccolo trotto, ha scaldato lo Stadium e sicuramente tornerà utile per questa seconda parte di stagione, quella decisiva, tra campionato ed Europa League. Una Juve che adesso guarda con interesse e anche con estremo piacere a quelle che stanno davanti, quelle che sono in lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Ma Allegri, in tutto questo, può stare tranquillo? A sensazione, e adesso, sì: il livornese non ha abbandonato la barca (lui, uomo di mare), durante la tempesta perfetta ma da qui a dire che la prossima stagione sarà l’allenatore della Juve ce ne passa. Dentro la Continassa tutte le valutazioni sono rinviate alla fine dell’anno, quando si potrà fare un resoconto completo. Con Conte, e Zidane, che rimangono sullo sfondo.

Il Chelsea molla Conte, hanno scelto il sostituto

Se Allegri è stato anche contattato dall’Inter, c’è una squadra in Premier League che avrebbe pensato anche ad un possibile ritorno di Conte: quel Chelsea che ha preso Potter e che nel mese di febbraio, in tutto il mese di febbraio, ha segnato solamente una rete.

Ecco, i Blues, secondo quanto riportato da FootballInsider hanno mollato l’idea di riprendere l’italiano e hanno già contattato Mauricio Pochettino per il prossimo anno o magari chissà, anche per un ribaltone in questa stagione. Via libera per Conte quindi in casa bianconera. Se Allegri, ovviamente, dovesse essere mandato via.