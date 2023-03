Calciomercato Juventus, casting Inter: Marotta ha già contattato Allegri

Calciomercato Juventus, il casting dell’Inter è partito con un Inzaghi sempre più in bilico. E Marotta ha già chiamato Massimiliano Allegri

Se in casa Juventus, adesso, i problemi, sono relativi quasi esclusivamente a quello che potrebbe succedere dentro le aule dei tribunali in questo mese di marzo che è appena iniziato, in casa Inter, vista la classifica, e visto anche che la squadra di Inzaghi si deve conquistare un posto in Champions League, i problemi riguardando proprio la guida tecnica.

Giorni di summit dentro i nerazzurri, giorni che iniziano a diventar bollenti per l’ex tecnico della Lazio che sì ha portato dei trofei ma che comincia a non piacere per come gestisce le partite e per quella sua poca voglia di cambiare atteggiamento tattico in corso d’opera. Bene, questi sono problemi di altri. Ma i problemi potrebbero anche riguardare la Juventus, visto che Marotta, ex bianconero e adesso ad dell’Inter, ha confessato a Sky di aver contattato Allegri quando era fermo. Per portarlo in nerazzurro ovviamente. Poi non se n’è fatto nulla e si decise di prendere Inzaghi. Ma le cose a giugno potrebbero di nuovo cambiare.

Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri

Se la Juve dovesse uscire con le ossa sane dai processi, pochi dubbi che Allegri rimarrà al suo posto soprattutto se i bianconeri dovessero continuare a vincere e magari chissà, anche arrivare in fondo all’Europa League. Discorso diverso invece andrà fatto in caso contrario, con un addio che sembra possibile.

E anche l’Inter potrebbe pensare al livornese – così come Marotta pensa anche ad un ritorno di Conte – per il futuro. Marotta, come sappiamo, anche per quello che il tecnico gli ha fatto vincere a Torino, stima molto Max: e potrebbe presentarsi con un’offerta bella importante che potrebbe anche tentarlo. Insomma, futuro da scrivere. Con un possibile tradimento in vista. Forse.