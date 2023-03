Juventus-Torino, tifosi furibondi: lo scambio finisce male

Juventus-Torino, i tifosi granata non ci stanno cos’è successo nel post gara: i dettagli del caso che ha già fatto parlare il web.

Juventus-Torino, ieri un bel derby che ha visto la vittoria della compagine bianconera con un netto 4-2. Sfida da cardiopalma che ha laureato la Juventus vincitrice del derby della Mole.

Nel posto gara, però, qualcosa non è piaciuto ai tifosi granata come scritto proprio dal portale ‘Tuttosport’. A fine gara, infatti, Bayeye e Pogba si sarebbero scambiati la maglia e questa cosa, con tanto di post social a seguito, visto che entrambi sono francesi, non è piaciuto ai supporter del Torino. Il post, infatti, successivamente, è stato cancellato.

Juventus-Torino, lo scambio di maglie che non è piaciuto ai tifosi

Ieri Paul Pogba è finalmente ritornato in campo dopo una lunga assenza. Il francese ha fatto il suo esordio dopo un travagliato inizio di stagione che l’ha visto praticamente sempre ai box. Per la gioia di tutti il polpo Paul è tornato e a glorificarlo ci hanno pensato anche i connazionali, proprio come Bayeye con cui il centrocampista nutre una forte amicizia.

Un gesto che però non è stato compreso dai supproter granata tanto da “costringere” il centrocampista all’eliminazione del suo post social dove, appunto, si ritraeva in uno scambio di maglie proprio con Pogba. Un caso social che non è passato indifferente e che è già diventato trend di Twitter, oltre che degli altri portali dove il mondo del calcio è sempre in tendenza.