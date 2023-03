Calciomercato Juventus, Vlahovic sulla graticola: scambio lampo con il Chelsea

Il Chelsea ha bisogno di un attaccante aggiuntivo per rinforzare la propria rosa, e Vlahovic sarebbe una scelta ideale soprattutto anche per un fattore anagrafico. Il giovane serbo ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche e un grande senso del gol, e sarebbe un’aggiunta importante per la squadra di Potter.

La Juventus, d’altra parte, ha bisogno di un portiere di talento in vista del futuro, e Mendy sarebbe un’ottima scelta in caso, appunto, di ipotetico scambio. Il portiere senegalese ha dimostrato di avere le qualità per diventare uno dei migliori estremi difensori al mondo, e potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per la squadra italiana. In sintesi, lo scambio tra Dusan Vlahovic e Edouard Mendy potrebbe rappresentare una mossa vincente per entrambe le squadre. Il Chelsea avrebbe l’attaccante aggiuntivo di cui ha bisogno, mentre la Juventus potrebbe assicurarsi un portiere di talento per il futuro. Resta da vedere se l’affare si concretizzerà, ma per ora sembra che entrambe le parti siano interessate alla possibilità.