Calciomercato Juventus, Allegri al posto di Mourinho: cosa è successo

Calciomercato Juventus, un retroscena che ha del clamoroso. Andiamo a scoprire cos’è successo: tutti i dettagli.

Il ‘Corriere dello Sport’, noto quotidiano sportivo, ha parlato di un retroscena che ha davvero dell’incredibile. Si parlava di una possibilità davvero concreta.

Certamente una situazione che avrebbe cambiato le attuali carte in tavola. Domani la Juventus affronterà la Roma di José Mourinho all’Olimpico, in una partita che si preannuncia molto importante per entrambe le squadre. Tuttavia, non è solo la sfida in campo a far parlare di sé, ma anche un retroscena di mercato che coinvolge Massimiliano Allegri e la Roma.

“Allegri alla Roma”: il clamoroso retroscena

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport”, prima del ritorno di Allegri alla Juventus, il tecnico livornese sarebbe stato il favorito per diventare l’allenatore della Roma post esonero di Fonseca. La dirigenza giallorossa, infatti, avrebbe avuto dei contatti con Allegri, ma la trattativa si sarebbe interrotta quando la Juventus decise di esonerare Andrea Pirlo e richiamare Allegri sulla panchina bianconera. Il ritorno di Allegri alla Juventus ha lasciato quindi la Roma senza allenatore, e la scelta sarebbe poi caduta su José Mourinho, che ha firmato un contratto triennale con la società capitolina. Tuttavia, il retroscena rivela che la dirigenza giallorossa aveva inizialmente puntato su Allegri, prima che la Juventus intervenisse sul mercato. La partita di domani tra Juventus e Roma vedrà quindi scontrarsi due allenatori di grande esperienza e di diversi stili di gioco. Allegri, tornato alla guida della Juventus dopo due anni di pausa, ha già dimostrato di poter guidare la squadra bianconera verso importanti traguardi, mentre Mourinho sta cercando di costruire un progetto solido alla Roma, dopo l’esperienza non proprio esaltante al Tottenham. In ogni caso, la partita di domani si preannuncia molto equilibrata e ricca di emozioni, con le due squadre che cercheranno di conquistare i tre punti per continuare la propria scalata in classifica. La Juventus è attualmente al quarto posto, a pari punti con l’Atalanta, mentre la Roma è al sesto posto, a tre punti di distanza dalla zona Champions League. Sarà quindi una partita fondamentale per entrambe le squadre, che cercheranno di dare il massimo in campo per conquistare la vittoria.