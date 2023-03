Calciomercato Juventus e Roma, salta tutto: scacco matto Chelsea

Calciomercato Juventus, per volere del tecnico Potter il Chelsea potrebbe chiudere con il colpo a sorpresa: i dettagli dell’operazione.

A fine stagione, il Chelsea, potrebbe mettere già le basi per un altro grande acquisto per l’estate. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal portale estero ‘icfootballnews.com’, i blues avrebbero già sondato la mosse vincente in attacco.

Il Chelsea è pronto a lottare per l’acquisto gratuito di Wilfried Zaha del Crystal Palace nella prossima finestra di mercato estiva. Secondo alcune fonti vicine al club, i Blues sono molto interessati al calciatore ivoriano e lo considerano una potenziale grande aggiunta alla loro rosa.

Zaha al Chelsea a parametro zero: acquisto “prenotato” per l’estate

Zaha, attualmente in scadenza di contratto con il Crystal Palace, è uno dei calciatori più ambiti del mercato. Il giocatore, che può giocare sia come attaccante che come esterno d’attacco, è considerato uno dei migliori talenti della Premier League e ha attirato l’attenzione di molti club europei. Il Chelsea, che ha già dimostrato di avere grandi ambizioni sul mercato, sembra determinato ad aggiungere Zaha alla sua rosa offensiva.

Secondo le fonti vicine al club, il Chelsea sarebbe disposto a fare una importante offerta al calciatore ivoriano per convincerlo a trasferirsi a Stamford Bridge a costo zero. Tuttavia, i blues dovranno fare i conti con la forte concorrenza di altri club europei. In particolare, si parla dell’interesse del PSG e, rimanendo in Italia, anche di Juventus e Roma che si erano mosse proprio per Zaha. Le due squadre italiane potrebbero rappresentare una grande tentazione per il calciatore ivoriano. Nonostante ciò, il Chelsea sembra essere in pole position per l’acquisto del bomber. Il club londinese ha già dimostrato di avere grandi ambizioni sul mercato e sembra essere disposto a fare grandi investimenti per rinforzare la propria rosa e ritornare ai fasti di un tempo.