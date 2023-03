Ne scelgono l’erede ma la Juventus ormai lo saluta: doppio accordo a un passo

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. L’accordo è sempre più vicino e uno degli obiettivi si allontana dai radar.

Il difensore potrebbe lasciare presto il suo attuale club. Come si legge nell’indiscrezione lanciata proprio dal portale tedesco ‘Sky.de’.

Il profilo in questione, l’algerino Ramy Bensebaini, potrebbe presto lasciare la sua attuale casa, il Borussia Mönchengladbach per trasferirsi in un’altra realtà sportiva ma rimanendo nello stesso campionato, secondo l’indiscrezione.

Bensebaini verso il Borussia Dortmund: affare in chiusura per l’estate

Secondo, infatti, il portale tedesco il difensore è sempre più vicino al passaggio al Borussia Dortmund. Secondo diverse fonti, i due club sarebbero già vicini a raggiungere un accordo per il trasferimento del giocatore in vista della prossima stagione, nel mercato estivo.

Bensebaini, classe 1995, è un difensore centrale che può giocare anche come terzino sinistro. Il giocatore ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico in Francia con la squadra del Montpellier, prima di trasferirsi in Germania nel 2019 per giocare nel Borussia Mönchengladbach e qua ci vuole rimanere. Il giocatore ha immediatamente dimostrato il suo valore, diventando un elemento importante della difesa del club tedesco. Con la sua stazza imponente e la sua grande esperienza, Bensebaini ha dimostrato di essere uno dei difensori più promettenti del calcio europeo. Non è la prima volta che il nome di Bensebaini viene associato a un club di alto livello come il Borussia Dortmund. In passato, il giocatore era stato seguito anche dalla Juventus, che lo aveva cercato come possibile rinforzo della sua difesa. Nonostante l’interesse del club italiano, il difensore sceglierà di rimanere in Germania, dove ha potuto mostrare il suo talento e le sue capacità di leader. Il Borussia Dortmund è ora pronto a sfruttare le sue qualità per migliorare la sua difesa e spera di concludere l’accordo con il Borussia Mönchengladbach il prima possibile.