Calciomercato Juventus, Vlahovic-Kane: comunicazione ufficiale

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha gettato acqua sul fuoco su queste voci, dicendo che il club tedesco è contento del rinnovo di Eric Choupo-Moting e che non ci sono pianificazioni specifiche per quanto riguarda il futuro di Kane e anche di Dusan Vlahovic. Salihamidzic ha anche affermato che le voci su Kane non hanno senso e che il club si concentrerà sul rendimento attuale dei propri giocatori, in particolare su Choupo-Moting, che ha recentemente firmato un nuovo contratto con il Bayern Monaco e che si preannuncia molto importante per il futuro del club tedesco.

Ciò non significa che il Bayern Monaco non stia cercando di rafforzare la sua rosa con nuovi giocatori, ma sembra che il club tedesco stia adottando un approccio cauto e concentrato sul breve termine, piuttosto che sulle speculazioni a lungo termine. Tuttavia, se le voci su Kane o Vlahovic dovessero rivelarsi vere, il Bayern Monaco potrebbe essere un possibile candidato per l’acquisizione di uno di questi attaccanti. Con la fine della stagione avvicinarsi, sarà interessante vedere come si svilupperanno le trattative per questi due calciatori, e se il Bayern Monaco deciderà di entrare in gioco.