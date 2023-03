Caos Juventus-Friburgo, comunicato ufficiale: “Siamo rammaricati”

Un caso che adesso non sta facendo piacere ai tifosi: andiamo a vedere cos’è successo proprio riguardo la partita di Europa League.

Giovedì ci sarà l’andata degli ottavi di Europa Leauge. I bianconeri ospiteranno il Friburgo, i tedeschi, infatti, sono la squadra che affronterà la Juventus in una doppia sfida che si preavvisa da cardiopalma è che vuol dire qualificazione ai quarti.

Certamente, però, ciò che è successo ad alcuni tifosi tedeschi ha rammaricato i supporter del Friburgo. A parlare della questione ci ha pensato, direttamente, il club tedesco con una nota. Andiamo a scoprire cos’è stato scritto.

Juventus-Friburgo, interviene il club: “Siamo rammaricati dalla scelta”

Con una nota il club tedesco esprime così il suo rammarico:

“L’SC Friburgo si rammarica della decisione della Juventus Torino e delle autorità italiane di annullare i biglietti acquistati dai tifosi del Friburgo tramite la membership del club di casa per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League di giovedì a Torino. Tutti i biglietti acquistati tramite i canali dell’SC Friburgo rimangono validi. Abbiamo fatto una campagna per altre soluzioni con il club ospitante e fatto proposte per aiutare a implementare un concetto di sicurezza aggiuntivo. Sfortunatamente, queste proposte non sono state accettate”.

E poi l’aggiunta finale: “Ricordiamo più volte che per la partita di Torino sono validi solo i biglietti personalizzati e che l’ingresso è molto restrittivo. I dati vengono controllati all’ingresso e l’ingresso è consentito solo tramite identificazione. È pertanto esclusa una ri-personalizzazione o cessione dei biglietti”.