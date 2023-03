Juventus-Inter, bomba Conte: contatto last minute

Calciomercato Juventus, ritorno in Italia per il tecnico del Tottenham? Tutti i dettagli per il possibile comeback.

Antonio Conte, un futuro ancora tutto da decidere ma che potrebbe già avere un clamoroso colpo di scena, con tanto di ritorno nel campionato che l’ha reso celebre a livello mondiale.

Secondo, infatti, il giornalista Alfio Musmarra che con un video sul social Instagram, ha svelato un retroscena decisamente importante sul – possibile – prossimo allenatore dell’Inter. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso.

Conte ritorna in Italia? Retroscena svelato

Così ha parlato Alfio Musmarra sul possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A: “Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore per la prossima stagione, in maniera totalmente inaspettata mi è arrivata la notizia che ci sarebbe stato un contatto tra Antonio Conte e qualcuno dell’Inter. Da qui a dire che ci siano cose, no. Se fosse davvero una situazione economicamente così complicata perché ci sarebbe stato questo contatto, su Conte c’è anche la Juve”.

In sostanza Conte potrebbe tornare in una delle sue ex squadre perché, oltre ai nerazzurri, anche la Juventus continuerebbe a seguire la pista che porta all’ex capitano e tecnico bianconero. Un futuro al Tottenham che adesso potrebbe già essere stravolto proprio da queste due opzioni. Certamente la Juventus senza Europa potrebbe rappresentare un impedimento, in caso infatti non dovesse essere tolta la penalizzazione, la squadra di Allegri rischierebbe di essere fuori dalla Champions League per la prossima stagione. Tutto verrà ancora deciso in caso di vittoria dell’Euoropa League ma ora è ancora prematuro parlarne. Certamente la candidatura di Antonio Conte rimane un opzione decisamente gradita nell’ambiente ma occhio, anche, all’Inter. Non ci resta che attendere il possibile verdetto.